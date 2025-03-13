Литовские пограничники продолжают перехватывать дроны с белорусскими сигаретами.

Как сообщила литовская пограничная служба, ночью 11 марта были перехвачены четыре прилетевших со стороны Беларуси дрона.

Первый беспилотник, который летел на малой высоте, заметили возле деревни Микаилишкес (Шальчининкский район) в 300 метрах от белорусской границы. Пограничники приземлили беспилотники при помощи антидронового оборудования. К дрону были прикреплена упаковка с 1000 пачек сигарет NZ Gold. Возле места приземления беспилотника пограничники задержали 24-летнего местного жителя. В отношении него начат административный процесс по факту транспортировки подакцизных товаров.

Кроме того, той же ночью возле деревни Далининкай (Швянченский район) были перехвачены еще три беспилотника. На земле пограничники нашли 1000 пачек белорусских сигарет. Недалеко пограничники заметили два автомобиля. Одному автомобилю удалось скрыться, а второй свернул на поле и остановился возле пруда. Водитель и пассажир попытались убежать, но их задержали. Выяснилось, что это жители Вильнюса. В отношении водителя составили шесть протоколов, в том числе за управление автомобилем в пьяном виде и езду без прав. Пассажир получил протокол за транспортировку подакцизных товаров.