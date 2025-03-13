Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Масштабную схему легализации мигрантов разоблачили в Мюнхене

Управление по делам иностранцев Мюнхена подозревают в схеме предоставления видов на жительство нелегальным мигрантам за деньги, в рамках расследования арестовали нескольких его сотрудников. Об этом пишет Welt.

Следствие подозревает пятерых нынешних и одного бывшего работника миграционного ведомства Мюнхена в том, что они "в многочисленных случаях" в течение мая 2022 – января 2024 года принимали незаконные решения по иммиграционному статусу в обмен на деньги.

Утверждается, что один из фигурантов – владелец частной фирмы – способствовал тому, чтобы иностранцы за деньги могли получить поддельные разрешения на работу в Германии и иметь легальное основание для пребывания в стране.

На схему вышло окружное административное управление Мюнхена (KVR), в составе которого действует управление по делам иностранцев – в результате внутреннего мониторинга выявило "несоответствия в рассмотрении дел", пишет Welt.

Основными обвинениями по делу являются подозрение во взяточничестве и подделке документов.

В KVR заявили, что в рамках расследования схемы следователи вызвали на допрос пятерых сотрудников ведомства, а остальных проинформировали о подозрительных случаях.

В последние месяцы в Германии активно говорили о необходимости пересмотреть миграционную политику, ссылаясь на рост насильственных преступлений со стороны мигрантов.



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