Запуск ракеты SpaceX отменили из-за проблем с гидравликой

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в среду отменило запланированный запуск космической ракеты SpaceX к МКС из-за технических проблем.

«NASA и SpaceX в среду отменили попытку запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию из-за проблемы с гидравлической системой наземного опорного зажима ракеты Falcon 9 на стартовом комплексе 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде», - говорится в заявлении NASA.

Находившиеся на борту четверо астронавтов благополучно покинули космический корабль.

«Следующая возможность запуска выпадет не ранее чем в 19:26 по местному времени в четверг со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди, при условии изучения проблемы», - заявили в NASA.

В четверг вероятность благоприятных условий для запуска ракеты, на которой предполагается ротация персонала и доставка припасов на Международную космическую станцию, ожидается на уровне 95%.