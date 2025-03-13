Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Шведская и украинская оборонные компании будут сотрудничать в сфере электроники

Шведская и украинская оборонные компании Saab и Radionix подписали Меморандум о взаимопонимании о намерении сформировать стратегическое сотрудничество в сфере датчиков и оборонной электроники с целью укрепления обороноспособности Украины. Об этом говорится на сайте Saab.

Отмечается, что сотрудничество будет предусматривать разработку и обслуживание датчиков и оборонной электроники, используя сильные стороны обеих компаний.

Radionix предоставит ценные ноу-хау в сфере радиолокационного и оптического прицельного оборудования, Saab внесет свой вклад своим опытом в оборонной промышленности и знаниями в этих технологических сферах.



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