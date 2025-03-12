Последнее обновление: 12.03.2025 18:55

Польша возобновила поставки американского вооружения Украине

Поставки американского вооружения Украине через польский хаб возобновлены в прежнем объеме. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Поставки оружия через Ясенку (польский аэропорт Жешув-Ясенка, через который проходят поставки военной помощи США Украине – прим.) вернулись на прежний уровень", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

Он уточнил, что это стало результатом состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров США и Украины.

В начале марта польские власти сообщили о полном прекращении поставок американской военной помощи Украине, которые осуществлялись через Польшу.



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