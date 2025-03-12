Власти Казахстана хотят ввести специальные сим-карт для детей и подростков

В Казахстане задумались о введении специальных сим-карт для детей и подростков, которые будут ограничивать доступ к определенным сайтам и социальным сетям. Об этом сообщил на брифинге в Астане вице-министр просвещения республики Едил Оспан.

"Мы предполагаем, что операторы должны выпускать специальные сим-карты, именно предназначенные для использования детьми и подростками. То есть родитель обязан будет покупать для своих детей именно эти сим-карты", - сказал он.

По его словам, детская сим-карта - это специальный тарифный план для мобильной связи, разработанный для детей и подростков, преимуществом которого будет родительский контроль.

"Родители смогут отслеживать, как ребенок использует телефон. Геолокация - возможность видеть, где находится ребёнок через мобильное приложение. Безопасность - встроенные фильтры для защиты от нежелательного контента. <...> То есть данным сим-картам не будут доступны определенные сайты или социальные сети, которые имеют определенные возрастные ограничения", - отметил Оспан.

При этом вице-министр не смог назвать точных сроков введения этого тарифа.

"Введение данной карты для детей уже в проект комплексного плана, который мы сейчас с государственными органами разрабатываем, включили. Мы изучали международный опыт. В мире есть такой опыт, где сим-карты покупаются именно для детей", - отметил он.