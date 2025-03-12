РФ стала основным источником трафика для криптобиржи Bybit в феврале

В феврале 2025 года российские пользователи составили 29% от общего трафика криптовалютной биржи Bybit. Об этом сообщает журналист Колин Ву.

Среди других популярных у россиян платформ: Deribit — 10% и KuCoin — 5%. Активность на Deribit отчасти связана с тем, что платформа объявила о прекращении обслуживания клиентов из РФ в рамках соблюдения санкций и потребовала вывести средства до 29 марта.

В целом трафик сайтов основных CEX в феврале снизился на 20% по сравнению с январем. Наибольший прирост посещаемости показала HTX (45%). Крупнейшее снижение показателя у KuCoin (-62%).

Объем спотовой торговли основных CEX снизился на 21% по сравнению с январем. Худшие показатели у Upbit (-46%), Crypto․com (-29%) и Kraken (-27%).

Оборот деривативов снизился на 17% по сравнению с январем.

В конце февраля биржа Bybit столкнулась с крупнейшим взломом и потеряла $1,46 млрд. Согласно последним данным, 77% из похищенных активов все еще можно отследить, 20% — «ушли в тень», 3% — удалось заморозить.