В Латвии завели уголовное дело за передачу РФ систем Starlink Mini

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии передала в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех человек по подозрению в передаче спутниковых систем Starlink Mini российским военным.

Как сообщает пресс-служба СГБ, подозреваются гражданин Азербайджана, двое граждан Латвии и один негражданин Латвии. Расследование при этом продолжается и в отношении других лиц.

Следствие начали в октябре прошлого года.

По информации спецслужбы, группа лиц заказала через интернет, а после получения отправила в Россию несколько десятков спутниковых интернет-систем Starlink Mini. Евросоюз запретил передачу таких систем любым физическим или юридическим лицам, подразделениям или структурам в России.

Подозреваемые задержаны и находятся под арестом.