Последнее обновление: 12.03.2025 18:55

В Беларуси изменили порядок направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Лукашенко 11 марта подписал указ № 104, которым внесены изменения в несколько ранее принятых указов: "Об общевоинских уставах Вооруженных Сил Республики Беларусь", "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения", "О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы".

Кроме того, внесены изменения в Положение о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденное указом № 542.

"При выделении путевки с использованием бюджетных средств ребенку на совместное санаторно-курортное лечение с родителем исключаются неоднозначные трактовки права ее повторного получения в текущем году в нескольких местах (работы и жительства), а также регулируются вопросы уступки (передачи) полученной и оплаченной путевки другому лицу", - говорится в комментарии к документу.



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