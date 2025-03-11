На границе Беларуси с Украиной открыли комплекс погранзаставы «Наровля»

11 марта состоялось открытие нового комплекса пограничной заставы «Наровля» Мозырского пограничного отряда.

Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, строительство нового комплекса погранзаставы началось 20 февраля 2023 года в рамках государственной инвестиционной программы.

«Сегодня здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач», - утверждает ГПК.

В помещениях установлена современная бытовая техника и мебель. На территории подразделения оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак. Для проведения занятий построены городок пограничной службы и спортивные объекты.

Пограничная застава «Наровля» охраняет участок государственной границы с Украиной протяженностью более 60 километров. Весь он расположен на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, а также характеризуется наличием полноводной реки Припять и множеством заболоченных территорий.