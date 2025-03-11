Забастовки в Германии охватили больницы и детсады

Профсоюз Verdi продолжает в Германии предупредительные забастовки в государственном секторе на федеральном и местном уровнях.

В частности, 11 марта в нескольких федеральных землях бастуют работники муниципальных администраций, детских садов, клиник, центров занятости и компаний по утилизации отходов, пишут немецкие СМИ.

Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия ожидается полная отмена автобусного и местного железнодорожного сообщения.

Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы работникам государственного сектора на 8%, но минимум на €350 больше.

Работодатели еще не представили конкретного предложения. Тарифный спор продолжается.

Тем временем после предупредительных забастовок 10 марта работа крупнейших немецких аэропортов возобновилась.

В Берлинском аэропорту ожидают 15 тысяч дополнительных пассажиров в течение дня, которые не смогли вылететь накануне. Всего запланировано 214 вылетов и 219 прилетов.

В крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне запланировано более 1100 взлетов и посадок, для которых необходимо обработать данные более 140 тысяч пассажиров.

В то же время представитель аэропорта в Мюнхене предупредил, что в результате забастовки до сих пор ожидаются отмены нескольких рейсов, однако большинство рейсов осуществляются.

Как известно, в прошлом месяце Verdi устроила несколько забастовок в некоторых аэропортах Германии, в том числе двухдневную забастовку в Мюнхене.