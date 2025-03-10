В Минэкономики заявили о доверии населения к белорусскому рублю

Доверие к белорусскому рублю растет, его роль в экономике усиливается. Об этом заявила заместитель министра экономики Елена Болигатова в «Актуальном интервью» гостелеканала.

Она напомнила, что новации закона № 62-З «О потребительском кредите и потребительском микрозайме» затрагивают и интересы физических лиц в арендных отношениях, например, при приобретении авто в лизинг или сдаче жилья.

«Объективно далеко не все граждане способны долгосрочно прогнозировать изменение макроэкономической конъюнктуры. Соответственно, новые «правила игры» призваны устранить валютные риски, который ранее ложились на наших людей. Мы и в дальнейшем планируем рассматривать точечно в каких конкретно гражданско-правовых отношениях необходимо уходить от валютного эквивалента», – отметила Болигатова, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько за последние годы выросло доверие к национальной валюте, Елена Болигатова обратила внимание на изменение сберегательной модели населения.

«Мы видим, что граждане стали более склонны сберегать в белорусском рубле, растут объемы долгосрочных вкладов, и это позитивный тренд. С макроэкономической точки зрения, чем меньше степень валютизации экономики, тем выше устойчивость национальной валюты к внешним шокам. Мы продолжим курс на девалютизацию», – подчеркнула она.