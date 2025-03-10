Правительство Италии одобрило законопроект о пожизненном заключении за убийство женщин

Правительство Италии одобрило законопроект, который впервые вводит в уголовное законодательство законодательное определение фемицида – убийства женщины или девочки из-за ее пола – и предусматривает за это пожизненное заключение. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что законопроект направлен на усиление мер по борьбе с преступлениями на гендерной почве. Он еще должен быть принят обеими палатами парламента.

«Это чрезвычайно важный законопроект, который вводит в нашу правовую систему преступление фемицида как самостоятельное преступление, наказывая его пожизненным лишением свободы. Он предусматривает ужесточение наказания за такие преступления, как жестокое обращение с людьми, преследование, сексуальное насилие и месть», - заявила премьер-министр Джорджия Мелони, поддержавшая инициативу.

Издание отмечает, что фемицид стал системной проблемой в Италии, а некоторые насильственные инциденты возобновили дискуссию о гендерных преступлениях.

Особенно шокирующим стало убийство 22-летней студентки Джулии Чекеттин, которую в ноябре 2023 года жестоко зарезал ее бывший бойфренд Филиппо Туретта. В декабре прошлого года Туретт был приговорен к пожизненному заключению.

По официальным данным Министерства внутренних дел Италии, в 2024 году было зафиксировано 113 убийств женщин, из которых 99 были совершены родственниками, партнерами или бывшими партнерами.

Однако женская правозащитная организация Non Una di Meno, которая ежегодно организует митинги в итальянских городах, подвергла законопроект критике.

«Это пропагандистский ход. Правительство... забывает, что, несмотря на ужесточение наказания, нет реального сдерживания преступления», - заявила активистка организации Серена Фредда во время многотысячного марша по случаю Международного женского дня в центре Рима.

Фредда отметила, что «фемицид – это лишь верхушка айсберга: мы должны работать над устранением дискриминации, которая затрагивает женщин от школы до работы».