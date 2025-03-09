Мужчины в Чехии зарабатывают на 18% больше, чем женщины

В Чехии по-прежнему присутствует неравенство в оплате труда мужчин и женщин.

По данным Евростата, мужчины зарабатывают на 18% больше, чем их коллеги-женщины, что затем отражается на размере пенсий.

По данным Чешского статистического управления, пенсия у женщин в среднем ниже более чем на 10%.

«В последние годы неравенство в оплате труда углубилось», – сообщила глава кадрового агентства ManpowerGroup Ярослава Резлерова в интервью, приуроченному к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

Неравенство в оплате женского и мужского труда в Чешской Республике отмечается много лет. По показателю равенства страна находится в самом конце списка стран ЕС.

«С 2002 года Чешская Республика опустилась на 28 строчек в рейтинге Всемирного экономического форума. Из 146 сравниваемых стран мы находимся на 104-м месте. А за последние три года, когда мы об этом сообщаем, ситуация ухудшается», – сказала Ярослава Резлерова.

«Дело не в том, что «плохие менеджеры не хотят предоставлять женщинам равную оплату труда» – здесь играют роль и другие факторы. У нас самый продолжительный декретный отпуск в Европе, и женщины, которые хотели бы работать до того, как их ребенку исполнится три года, часто сталкиваются с трудностями при помещении ребенка в специализированное учреждение и при найме кого-то для ухода за ребенком, поскольку получают слишком низкую зарплату. Многие женщины в самом продуктивном возрасте, когда у них есть еще и маленькие дети, не имеют возможности вернуться к работе, хотя бы на неполный день», – отметила специалист.

По ее словам, компании как-то решают проблему неравенства в оплате труда, особенно крупные корпорации, которые, как правило, включают этот пункт в свой этический кодекс и стандарты, но даже тогда этого недостаточно, чтобы достичь европейского уровня.