Криптосаммит президента США разочаровал инвесторов

Первый криптосаммит в Белом доме, посвященный смене подхода правительства США к индустрии цифровых активов, не оказал ожидаемого положительного эффекта на рынок. Большинство криптовалют из топ-10 по капитализации отреагировали падением.

В рамках саммита 7 марта Дональд Трамп заявил, что «война» предыдущей администрации с цифровыми активами окончена, и подчеркнул свое намерение сделать США «криптовалютной столицей мира».

За день до этого президент подписал указ о создании биткоин-резерва, который предусматривает хранение активов, конфискованных Минфином в рамках уголовных и гражданских дел. Продавать монеты из фонда запрещено.

«Это цифровой Форт-Нокс для цифрового золота внутри казначейства США», - описал инициативу Трамп, открывая мероприятие.

Для альткоинов создадут отдельное хранилище, куда также будут попадать конфискованные активы. Их смогут продать на рынке только в исключительных случаях, если это сочтет необходимым Минфин. Прямая закупка активов не предусмотрена.

Президент осудил продажу биткоинов правительством Джо Байдена и пообещал, что этого больше не произойдет.

«С этого дня США будет следовать хорошо известному каждому биткоинеру правилу — никогда не продавай свои биткоины», - заявил Трамп, добавив, что сам не уверен в правильности такого подхода.

Он отметил, что государственные ведомства «изучат возможности приобретения дополнительных BTC для резерва» при условии, что на это не потратят деньги налогоплательщиков.

Трамп также пообещал прекратить операцию Chokepoint 2.0 — инициативу по ограничению доступа криптобизнесов к традиционному банкингу: «Регуляторы заставили банки закрыть счета криптобизнесов и предпринимателей, фактически заблокировав некоторые денежные переводы. […] Все это скоро закончится, мы завершаем операцию Chokepoint 2.0».

К августу 2025 года президент надеется подписать законодательство для долларовых стейблкоинов.

«[Законодатели] очень усердно работают над этим. Это колоссальная возможность для экономического роста и инноваций в нашем финансовом секторе, и она действительно будет иметь большое значение», - заявил он.

Между тем недостаток конкретики среди озвученных планов правительства, в особенности касательно национального криптовалютного резерва, отрицательно сказался на многих активах.

За последние 24 часа общая капитализация рынка снизилась на 5% и составляет $2,92 трлн.

Биткоин подешевел на 3,5%. На момент написания цена составляет около $85 900 с капитализацией $1,71 трлн.

Цена Ethereum упала на 3% — до $2100 с капитализацией $257 млрд.

Основные претенденты на включение в национальный крипторезерв США среди альткоинов — XRP, SOL и ADA — просели на 8,4%, 4,2% и 9,2% соответственно.