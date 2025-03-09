Многотысячные демонстрации за права женщин прошли во Франции

В демонстрациях к Международному женскому дню по всей территории Франции приняли участие до 250 тысяч человек, из них около половины – в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

К Международному женскому дню 8 марта во Франции прошли более сотни демонстраций по всей территории страны, инициированные профильными организациями и профсоюзами с призывом борьбы против неравных заработных плат, домашнего насилия и "маскулинного дискурса".

По данным французского статистического ведомства, по состоянию на 2023 год средняя разница в заработных платах женщин и мужчин составляла 14,3%.

Участницы принесли также плакаты вроде "ультраправые – враги женщин", "аборт – это базовое право" и тому подобное.

В Париже шествие – преимущественно женщины – отправилось от площади Республики. Количество участников организаторы оценивают в около 120 тысяч, а по всей территории страны – в 250 тысяч.