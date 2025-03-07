Госстандарт запретил в Беларуси продажу батончика "Фруто няня" из-за диоксида серы

Госстандарт запретил к ввозу и реализации в Беларуси продукт детского питания для детей раннего возраста "Фруктовые кусочки" из груш, яблок, слив и ананасов" с маркировкой "Фруто няня" производства Grassroots Group (Pty) Ltd из ЮАР.

Согласно информации ведомства, данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

"В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка - консервант диоксид серы в количестве (34,7 ± 8,0) мг/кг, недопустимая для использования при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний", - отмечается в сообщении.

Кроме того, под запрет попало желе со вкусом манго и винограда "Мяка Желяка" торговой марки ZVN (КНР). Утверждается, что при производстве продукции использовалась пищевая добавка - подсластитель цикламат натрия, недопустимая для применения при производстве желе. Также при анализе полноты сведений о продукции установлено, что в маркировке не указаны входящие в состав продукции пищевые добавки каррагинан, хлорид калия, лимонная кислота.

Госстандарт также забраковал мучные кондитерские изделия "Французские булочки" с шоколадным вкусом торговой марки "Римский Пир", произведенные одним из российских предпринимателей. Причиной запрета стала заявленная в маркировке пищевая добавка - консервант низин (Е234), недопустимая для использования при производстве мучных кондитерских изделий.

Кроме того, запрет на ввоз и реализацию введен в отношении продукта "Кальмар полукольца солено-сушеный", который был импортирован одной из российских компаний из Китая. Запрет введен в связи с тем, что в состав продукции входили недопустимые для использования при производстве солено-сушеной пищевой рыбной продукции пищевые добавки - подсластитель сорбит (Е420), консервант сорбат калия (Е202).