Трамп планирует ввести списки стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США

Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в США для граждан определенных стран. Об этом пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники издания, власти США собираются составить "красный список" стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США.

Один из источников отметил, что предлагаемый "красный список" в настоящее время состоит в основном из стран, гражданам которых въезд в США был запрещен ранее, при прошлой администрации Трампа.

Издание уточняет, что в прошлый раз среди таких стран были Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

По словам одного из чиновников, в проекте предварительно предлагается включить Афганистан в группу стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США.

Отмечается, что также в планах создание "оранжевого списка" стран, гражданам которых доступ в США будет ограничен, но не запрещен полностью. Заявители из таких стран должны будут пройти очное собеседование.

Странам, относящимся к третьей, "желтой группе", будет предоставлено 60 дней на устранение некоторых выявленных недостатков, иначе они будут добавлены в красный или в оранжевый список, сообщили источники.

Пока неизвестно, попадут ли под запрет люди с уже действующими американскими визами и будут ли эти визы аннулированы. Также неясно, будут ли затронуты владельцы грин-карт, получившие разрешение на постоянное проживание в США.