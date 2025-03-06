В Беларуси расширен перечень организаций, где допускаются личный досмотр, а также вещей и документов

Лукашенко 6 марта подписал указ № 97, которым корректируются нормы указа от 25 октября 2007 года № 534 "О мерах по совершенствованию охранной деятельности", сообщает его пресс-служба.

"Документ направлен на повышение эффективности мер по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания граждан, в том числе при проведении культурных, спортивных и других зрелищных мероприятий", - говорится в комментарии.

Указом, в частности, определен перечень объектов, подлежащих оборудованию ручными системами тревожной сигнализации, прием сигналов которых осуществляется Департаментом охраны МВД. В него включены аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, учреждения образования, торговые центры, рынки, аквапарки, многофункциональные здания, а также спортивно-зрелищные сооружения, объекты культурной инфраструктуры, учреждения здравоохранения и государственные учреждения социального обслуживания с количеством посадочных и койко-мест от 300 и более, иные критически важные объекты.

Изменен перечень организаций, в которых допускаются личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспортных средств. Он дополнен субъектами, организующими на постоянной основе проведение дискотек, работу культурно-развлекательных (ночных) клубов и имеющих подразделения охраны.

В перечень организаций, где допускается досмотр вещей и документов, транспортных средств ведомственными работниками охраны, включены субъекты торговли (юридические лица), в собственности или оперативном управлений которых находятся физкультурно-спортивные сооружения, торговые центры и объекты культурной инфраструктуры.

Кроме того, определен порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов работникам службы инкассации.