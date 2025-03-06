OpenAI предложит ИИ-агентов по $20 тысяч в месяц

OpenAI планирует взимать до $20 тысяч в месяц за специализированных ИИ-агентов. Об этом компания сообщила инвесторам, пишет The Information.

По информации издания, стартап намерен запустить несколько «агентских» продуктов, предназначенных для различных сфер применения вроде разработки ПО или сортировки предложений по продажам.

Агент «высокодоходный работник сферы знаний» будет стоить $2 тысячи в месяц. Цена помощника для разработчиков ПО составит $10 тысяч.

Самый дорогой ассистент за $20 тысяч предназначен для поддержки «исследований на уровне доктора философии», сообщает The Information. Компания считает, что ИИ-помощники принесут высокую пользу и оправдают свою цену.

Сроки запуска нового сервиса и потенциальные клиенты неизвестны. Ранее SoftBank обязался потратить $3 млрд на продукты OpenAI в 2025 году.

На момент написания наиболее дорогая подписка ChatGPT Pro стоит $200 в месяц. Она обеспечивает неограниченный доступ ко всем нейросетям стартапа и их функциям, включая расширенный голосовой режим и ориентированную на рассуждения ИИ-модель o1.

В прошлом году убыток компании достиг $5 млрд из-за высоких расходов на обучение и поддержание работы искусственного интеллекта.

В октябре 2024 года OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд.

Напомним, в феврале 2025 года окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила просьбу Илона Маска запретить преобразование OpenAI в коммерческую организацию.