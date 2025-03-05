Великобритания прекратила антимонопольное расследование в отношении Microsoft и OpenAI

Великобритания прекратила расследование партнерства Microsoft с OpenAI из-за отсутствия признаков монополии. Об этом пишет Reuters.

По мнению Управления по конкуренции и рынкам (CMA), компания Билла Гейтса не имеет такого уровня контроля над разработчиком ChatGPT, чтобы дальнейшее расследование было оправдано.

Рассмотрение вопроса началось в прошлом году после скандального ухода и последующего возвращения Сэма Альтмана на пост CEO OpenAI.

Регулятор подчеркнул, что Microsoft приобрела существенное влияние на ИИ-стартап в 2019 году, однако не получила фактического управления и поэтому не подпадает под действие режима контроля за слияниями в Великобритании.

Представитель корпорации заявил, что партнерство с OpenAI и его дальнейшее развитие «способствуют конкуренции, инновациям и ответственному развитию ИИ».

«Мы приветствуем вывод CMA о завершении расследования, сделанный после тщательного и взвешенного рассмотрения коммерческих реалий», - сказал он.

Ранее окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила просьбу Илона Маска запретить преобразование OpenAI в коммерческую организацию.

Напомним, в июле 2024 года Microsoft отозвала своего представителя с места наблюдателя в совете директоров OpenAI.