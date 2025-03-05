Капитализация публичных майнеров США в феврале упала на 22%

Капитализация 14 публичных майнеров США в феврале упала на 22%. Об этом сообщили аналитики JPMorgan.

Эксперты объяснили это снижением курса биткоина и ростом сложности добычи, пишет CoinDesk со ссылкой на отчет.

Ежедневное вознаграждение майнеров в среднем составило $54 300 за EH/s. Показатель сократился на 5% по сравнению с январем. Средняя валовая прибыль упала на 9% и достигла $29 500 за EH/s.

В феврале хешрейт сети вырос на 3% и достиг 810 EH/s. А сложность добычи увеличилась на 2% с января. Эти факторы оказывают давление на экономику майнинга, подчеркнули аналитики.

Наибольшие потери зафиксированы у Greenidge Generation — капитализация компании снизилась на 36%. Самым устойчивым оказался Core Scientific, потерявший 9%.

Отдельно в отчете отмечается HPC-сегмент. Майнеры, работающие в этой сфере, пострадали из-за объявления о запуске AI-проекта DeepSeek и неопределенности с будущим спросом на мощности дата-центров.

Напомним, 23 февраля сложность майнинга биткоина упала на 3,15% — до 110,57 Т. Индекс изменился второй раз с начала текущего года, снизившись от рекордного значения в 114,17 Т.