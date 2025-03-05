Китай будет культивировать и укреплять зарождающиеся отрасли и индустрии будущего, а также продвигать интеграцию и кластеризацию нарождающихся отраслей стратегического значения. Об этом говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

В докладе отмечается, что Китай будет развертывать демонстрационные мероприятия по масштабному применению новых технологий, новой продукции и новых сценариев использования, способствовать безопасному и здоровому развитию коммерческой космонавтики, экономики малых высот и прочих нарождающихся отраслей, пишет Синьхуа.

Кроме того, страна создаст механизм роста инвестиций в индустрии будущего, будет развивать биопроизводство, квантовые технологии, искусственный интеллект и технологии мобильной связи 6G.

Помимо этого, в 2025 году Китай будет поддерживать развитие компаний-единорогов и компаний-газелей.

Планируется, в частности, по ступенчатой схеме культивировать предприятия инновационного типа, стимулировать развитие и укрепление малых и средних предприятий, отличающихся специализированностью, детализированностью, уникальностью и инновационностью.