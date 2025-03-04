BYD и DJI продемонстрировали устанавливаемую на авто интеллектуальную систему БПЛА

Китайская автомобилестроительная компания BYD и мировой гигант по производству дронов, компания DJI, запустили интеллектуальную систему беспилотных летательных аппаратов, устанавливаемую на транспортные средства.

Новая разработка призвана превратить авто в мобильную платформу для развлечений и изыскательной деятельности, пишет Синьхуа.

Новая система под названием Lingyuan предназначена для интеграции дрона и автомобиля и доступна для всех линеек бренда BYD. Она способна снимать и передавать видео с вертикальной высоты в режиме реального времени, синхронно с движением авто, анонсировала BYD в воскресенье в городе Шэньчжэнь, ведущем технологическом хабе в южно-китайской провинции Гуандун.

По сообщению Ян Дуншэна, старшего вице-президента компании BYD, для обеспечения работы системы Lingyuan было разработано первое в мире инновационное решение выдвижного устройства для стоянки дрона, устанавливаемого на авто, которое позволит дрону осуществлять динамичные взлеты и посадки, а также быструю зарядку и хранение. Возвращение дрона обеспечивается всего лишь нажатием одной кнопки из салона автомобиля.

"Сотрудничество BYD и DJI приносит гораздо больше, чем просто установка беспилотника на автомобиль", - заявил председатель правления и президент компании BYD Ван Чуаньфу на презентации новинки.

Он пояснил, что их сотрудничество исходило из плоскости фундаментальных технологий и осуществило углубленную интеграцию авто и БПЛА, что в конечном итоге достигло эффекта "один плюс один больше двух".

Президент компании DJI Ло Чжэньхуа, в свою очередь, отметил, что технологии не предназначены для создания каких-то игрушек для незначительного круга людей, а должны служить общедоступным инструментарием для мира. По его словам, партнерство BYD и DJI направлено не только на новаторство продукции, но и на реструктуризацию экосистемы мобильности.

Компания BYD, основанная в 1995 году в качестве производителя тяговых аккумуляторных батарей, переросла в одного из ведущих производителей автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае. В 2024 году объем выпуска NEV-автомобилей компании достиг 4,27 млн единиц, подскочив на 41,3% в годовом выражении.

Созданная в 2006 году со штаб-квартирой в городе Шэньчжэнь, компания DJI занимает доминирующую позицию в глобальном секторе беспилотников. Ее продукция широко применяется во многих областях, включая кинематографию, сельское хозяйство, научные исследования и поисково-спасательные операции.