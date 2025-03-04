Туруслугами организаций Беларуси в 2024 году воспользовалось 2,7 млн человек

На конец 2024 года в Беларуси туристическую деятельность осуществляло 1108 организаций.

Как сообщает Белстат, в прошедшем году их услугами воспользовалось 2,7 млн организованных туристов и экскурсантов, в том числе 882 тыс. туристов и 1,8 млн экскурсантов.

В 2024 году 1,7 млн граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 1,6 млн человек.

В 2024 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 618 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, – 366,7 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2024 году составила 8 дней, иностранного туриста в республике – 4 дня.

В 2024 году в республике действовало 618 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовалось 2,5 млн человек, из них 1,3 млн человек – граждан Беларуси.

В 2024 году 478 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 1,1 млн человек, из них 882 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2024 году число субъектов агроэкотуризма составило 1408 единиц, их услугами воспользовалось 427,6 тыс. человек, из них 413,6 тыс. человек – граждан Беларуси.