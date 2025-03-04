Турция увеличит объем своих газохранилищ до 12 млрд кубометров

Турция за три года удвоит объем своих газовых хранилищ – с 5,8 млрд кубометров. м сейчас до 12 млрд куб. м. m в 2028 году. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«Усилия по увеличению емкости хранилищ продолжаются в соответствии с целью повышения безопасности энергоснабжения... Мы нацелены на то, чтобы достичь емкости хранения примерно до 12 млрд кубометров. к 2028 году», - сказал министр, которого цитирует TRT Haber.

По его словам, общая емкость хранилищ природного газа сейчас составляет 5,8 млрд кубометров. М: 4,6 млрд кубометров. м – в подземном хранилище природного газа «Кузей-Мармара» и 1,2 млрд кубометров. м – в подземном хранилище природного газа Туз Гёлю.

Ранее Турция и Туркменистан договорились о поставках туркменского природного газа в Турцию, которые начнутся с 1 марта 2025 года.