Последнее обновление: 04.03.2025 09:31

В Минске построят путепровод через железнодорожные пути в районе Ждановичей

В Минске планируют построить путепровод, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Обсуждение проекта состоялось 4 марта под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, есть несколько вариантов строительства, в настоящее время идут предпроектные работы.

«На совещании мы концептуально обсуждали, какой вариант лучше учитывает интересы всех заинтересованных сторон: и торгового дома «Ждановичи», располагающегося рядом, и работников рынка, покупателей, а также жителей столицы. Кроме того, мы должны учесть железную дорогу, которую нельзя останавливать, этот выезд обязательно должен функционировать в двухпутном исполнении без малейших перерывов. Это стратегически важно», - сказал директор «Минскинжпроекта» Алексей Говорко.

Как было отмечено, новый путепровод – это давно напрашивавшийся проект. Благодаря ему не надо будет из западных кварталов, например, Домбровки, Масюковщины, выезжать на МКАД, чтобы переехать в район торгового дома «Ждановичи», улицы Тимирязева, проспекта Победителей.



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