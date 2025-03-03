Xiaomi представила премиум-смартфон 15 Ultra за €1,5 тыс.

Китайская Xiaomi на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представила новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra.

В основе Xiaomi 15 Ultra лежит Snapdragon 8 Elite, работающий с оперативной памятью LPDDR5X. За питание устройства отвечает литий-ионная батарея емкостью 6000 мАч. Она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 80 Вт. Также имеется реверсивную беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Возможности съемки реализованы с помощью 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT 900. Он дополнен объективом Leica Summilux с широкой апертурой f/1.63 и переменным фокусным расстоянием. Вдобавок телефон оснащен 50-мегапиксельной телекамерой Leica.

Еще одним сенсором является 200-мегапиксельный перископический телеобъектив также от Leica. Его фокусное расстояние составляет 100 мм, но оно может быть увеличено до 200 мм. Это производится за счет использования технологии масштабирования. На задней панели присутствует 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Стоимость смартфона составляет €1499. Для сравнения: в Китае данный флагман предлагается за €900.

Xiaomi занимает третье место на мировом рынке смартфонов после Samsung и Apple. В 2024 году ее поставки выросли на 15%, по данным IDC.