В Евросоюзе запустили сервис на основе ИИ по преобразованию текста в видео

Сервис на основе искусственного интеллекта Sora, который позволяет создавать видеоролики из текста, теперь доступен и на территории Европейского союза. Об этом передает финская служба новостей Yle со ссылкой на сообщение компании OpenAI в социальной сети X (ранее Twitter).

В большинстве стран мира ИИ-генератор Sora появился еще в декабре. Причиной более позднего релиза стало европейское законодательство.

Sora в ЕС будет доступна в рамках платной подписки OpenAI, которая имеет различные ежемесячные ограничения на количество создаваемых видеороликов.