Последнее обновление: 28.02.2025 18:33

Дания рассчитывает развернуть наземную систему ПВО с 2026 года

Категории: Дания ПВО

Дания стремится развернуть наземную систему противовоздушной обороны в 2026 году. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Датское правительство еще в прошлом году заявляло о намерениях развернуть наземную ПВО на фоне обострения ситуации с безопасностью после полномасштабного вторжения России в Украину.

Последнюю пусковую установку ПВО Hawk Вооруженные силы Дании демонтировали в 2005 году.

"Я думаю, что мы можем реально достичь соглашения к лету, чтобы мы могли начать использовать первые наземные системы противовоздушной обороны с 2026 года", – заявил Поульсен, которого цитирует AFP.

Он сказал, что Дания "сэкономит по крайней мере несколько лет", приобретя временную наземную систему противовоздушной обороны, хотя правительство страны еще не решило, где ее взять.

Как вариант, датское правительство может арендовать систему ПВО.

"Мы изучаем варианты по всему миру, чтобы увидеть, какой из них может поступить к нам в ближайшее время", – пояснил Поульсен.

Правительство Дании недавно объявило, что выделит дополнительные 50 млрд датских крон на оборону в 2025-2026 году, увеличив оборонные расходы до 3% ВВП.



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