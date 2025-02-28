Последнее обновление: 28.02.2025 18:33

Республиканскую систему оборота товаров, работ и услуг создадут в Беларуси

В Беларуси создадут республиканскую систему оборота товаров, работ и услуг. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

«Сегодня в стране уже функционирует несколько платформ. Это платформа прослеживаемости товаров, платформа маркировки товаров, система электронных счетов-фактур и внедряемая система СККО (система контроля кассового оборудования - прим.). Интегрировав эти системы, сделав их «дружелюбными», мы получаем единый торговый документ, по которому аналитический центр будет видеть все движение товаров, работ и услуг в стране. Основная цель создания такой платформы - это отслеживание добавленной стоимости в цепочке движения товара», - пояснил чиновник.

По его словам, здесь цель даже не регулирование цен. Основная цель - отслеживание цепочки формирования добавленной стоимости по всему жизненному циклу товара, работы или услуги. Таким образом, это будет «безусловная информационная основа для принятия правильных управленческих решений».



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование