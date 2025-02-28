В Беларуси доля расходов среднестатистической семьи на еду в IV квартале составляла почти 37%

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2024 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2545,8 рубля в месяц (в III квартале - 2496,1 рубля).

Как сообщает Белстат, в том числе в городах и поселках городского типа – 2671,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 2138,4 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2446,6 рубля в месяц, из которых 1706,7 рубля (69,8%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 36,9%, на покупку непродовольственных товаров – 37,7%, на оплату услуг – 23,0%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).