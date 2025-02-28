Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь

Сейм Латвии в первом чтении большинством голосов поддержал поправки к закону «О туризме», которые запрещают туристические поездки в Беларусь и Россию. Об этом сообщают латвийские СМИ.

Цель поправок — минимизировать риски возможных нарушений прав человека для граждан Латвии и не допустить их вербовки, поясняют авторы законопроекта.

«Путешествие в Россию и Беларусь сейчас является вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стеснения выражают желание оккупировать Латвию», — заявил Гатис Лиепиньш, депутат партии «Нового Единства», инициировавшей принятие этих поправок.

Теперь правительство Латвии должно до 17 марта подготовить распоряжение о закрытии пограничных пунктов для общественного пассажирского транспорта.