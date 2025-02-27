Последнее обновление: 27.02.2025 18:00

Роботизированный комплекс "Гулливер" появится в войсках Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер".

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях. Робот был разработан украинскими инженерами с учетом боевого опыта военных.

"Гулливер" доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование и эвакуирует раненых. Также он служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполняться задачи минирования.

Комплекс может доставлять более 300 кг груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз – малопроходимым бездорожьем. Тяглового усилия робота достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой внедорожник.

"Гулливер" помещается в кузов пикапа, работает в широком диапазоне температур, преодолевает крутые склоны. Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз в несколько десятков километров и вернуться.

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