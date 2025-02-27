Последнее обновление: 27.02.2025 14:07

В Молдове проходят обыски по факту мошенничества с криптобиржей

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы (CNA) и столичная прокуратура объявили о проведении серии обысков в столице, а также в городах Единец и Унгены в рамках расследования факта мошенничества.

По данным CNA, группа злоумышленников обманом убедили пожилую женщину инвестировать 400 000 леев (более $21 500) через неназванные криптовалютные платформы. Впоследствии они присвоили все средства себе.

Правоохранители полагают, что в составе группы были граждане Молдовы и других государств.

В ходе обысков из домов подозреваемых изъяты электронные носители информации. Проходящих по делу лиц допрашивают. Расследование продолжается.



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