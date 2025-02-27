Парламент Румынии одобрил закон о сбивании беспилотников на территории страны

Сенат Румынии одобрил два законопроекта, которые позволяют сбивать беспилотники и мирное проведение военных миссий и операций на территории государства.

Голосование было решающим. Законопроект о контроле по использованию национального воздушного пространства поддержали 78 парламентариев. Еще 11 – проголосовали "против" и двое парламентариев воздержались.

Законопроект о мирном проведении военных миссий и операций на территории государства был проголосован 80 голосами "за". 12 проголосовали "против" и двое – воздержались.

"Первый закон регулирует сбивание несанкционированных дронов, нарушающих воздушное пространство Румынии. Второй закон позволяет более эффективное сотрудничество румынской армии с партнерами по НАТО на национальной территории, в военных миссиях и операциях в мирное время", - прокомментировал временный исполняющий обязанности главы Сената Мирча Абрудян.

Напомним, в конце октября 2024 года Минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение законопроект, который усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

В декабре правительство одобрило законопроект.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует южные регионы Украины.