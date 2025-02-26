Последнее обновление: 26.02.2025 16:56

Подозреваемыми в нападении на российское консульство в Марселе оказались двое ученых

Подозреваемыми в нападении на российское консульство в Марселе оказались двое ученых.

Оба задержанных признали свою вину, сообщает La Provence.

По информации издания, они работают в Национальном центре научных исследований (CNRS), один по специальности химик, другой — инженер. На допросе они объяснили, что совершили этот поступок, желая поддержать Украину.

Помимо признания вины, сотрудники CNRS подробно объяснили следователям, как им удалось сделать взрывоопасную смесь, которой были начинены пластиковые бутылки из-под газировки, брошенные ими в здание консульства.

Инцидент произошел 24 февраля, в третью годовщину российского вторжения в Украину. Вечером того же дня подозреваемые были задержаны на митинге в поддержку Украины, их опознали по кадрам с камер видеонаблюдения.



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