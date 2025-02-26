Уровень коррупции в промышленности Беларуси остается высоким

Уровень коррупции в сфере промышленности остается высоким. Это признал генпрокурор Андрей Швед, выступая с докладом об итогах работы органов прокуратуры на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Нацсобрания.

"Генеральной прокуратурой только по фактам взяточничества возбуждено 56 уголовных дел. В последние годы остается высоким уровень коррупции в сфере промышленности. Половина выявленных преступлений - факты получения взяток. Как правило, денежные средства передавались должностным лицам за лоббирование интересов частных предприятий, - рассказал Швед.

По его словам, за последние три года в акционерных обществах МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "Атлант" и на предприятиях, входящих в их структуру, за получение взяток осуждено 35 лиц, занимавших руководящие должности.

В настоящее время, отметил Швед, правительство занимается реализацией предложений Генеральной прокуратуры, в том числе по обеспечению прозрачности процедур закупок, об усилении контроля со стороны министерств за подчиненными организациями.

"Прокуроры более активно выступали в трудовых коллективах и активизировали работу по профилактике коррупционных правонарушений, вносили акты надзора и информировали госорганы. По требованию органов прокуратуры за предоставление незаконного вознаграждения в интересах юридического лица к административной ответственности привлечено 90 организаций. Общая сумма наложенных взысканий составила более Br900 тыс.", - поведал депутатам Швед.