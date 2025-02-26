Польша адаптирует гражданские аэропорты для использования в военных целях

Гражданские аэропорты Польши приспособят к использованию для военных нужд. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в Польше должно быть больше аэропортов, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей.

Он подчеркнул, что "каждый аэропорт должен быть адаптирован и определенным образом приспособлен к возможности сотрудничать с военными".

"Некоторые польские аэропорты гражданско-военные. Лучшим примером является аэропорт в Кракове, в Балице, где есть военно-воздушная база и есть гражданский аэропорт. Часть аэропорта имени Шопена в Варшаве также является военным аэропортом", – добавил Косиняк-Камиш, которого цитируют польские медиа.

Министр обороны пояснил, что назначил группу по разработке "Отчета в рамках Пакта о безопасности Польши – Центральное Поморье".

По его словам, на прошлой неделе группа встречалась с представителями органов местного самоуправления, экспертами, заместителем главы МВД Петром Малепшаком.

"Мы говорили о ключевой дороге для порта Гдыня и аэропорта в Гданьске, то есть Красной дороге", – подчеркнул он, и добавил, что "все мы, работая вместе, приложим усилия, чтобы эта инвестиция могла функционировать как можно быстрее".

На прошлой неделе заместитель министра инфраструктуры Польши – уполномоченный правительства по вопросам строительства Центрального коммуникационного порта Мацей Ласек объявил, что ведутся переговоры с Минобороны страны о "двойном использовании польских аэропортов как для гражданских, так и военных целей".

Он объяснял, что военная часть может иметь транспортные узлы, эвакуации, пункты помощи или грузовой узел.

Ласек также заявлял, что в аэропорту Жешува уже идет расширение, в аэропорту Кракова "продолжаются подготовительные процессы", в аэропортах Катовице и Вроцлава развивается "грузовой хаб вместе с железнодорожной веткой, с запасами топлива", а в аэропорту Щецина планируется "развитие двойного назначения, как для увеличения пассажирских авиаперевозок, так и для реагирования на чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия".