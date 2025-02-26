Суд США обязал администрацию Трампа оплатить счета иностранных подрядчиков USAID

Судья округа Колумбия Амир Али приказал администрации президента США выполнить ранее изданное им временное постановление, запрещающее приостанавливать финансирование иностранной помощи, а Госдепартамент должен оплатить счета за работу подрядчиков USAID, завершенную к 13 февраля, к четвергу. Об этом сообщает CBS News.

Согласно решению судьи, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID) должны до полуночи 26 февраля оплатить все счета за работы, которые были выполнены иностранными подрядчиками агентства до 13 февраля.

Подрядчики утверждали, что их лишили финансирования из-за указа президента США Дональда Трампа и последующей директивы госсекретаря Марко Рубио, согласно которой иностранная помощь США была «заморожена» на 90 дней.

На экстренном судебном слушании во вторник юрист Министерства юстиции США не смог объяснить, какие шаги предпринимает администрация Трампа для восстановления финансирования программ иностранной помощи.

В 2023 году USAID управляло бюджетом в размере более $40 млрд, и большая часть этих денег пошла в американские организации, которые выделяют средства иностранным организациям по всему миру.

Тем временем администрация Трампа продолжает «демонтировать» USAID. Около 4200 ее сотрудников были отправлены в административный отпуск после того, как федеральный судья отклонил петиции профсоюза на прошлой неделе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о приостановке всех программ иностранной помощи на 90 дней в ожидании проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио 24 января отдал приказ о «прекращении операции» в отношении всей иностранной помощи, за исключением сектора Газа и Судана.

Позже Дональд Трамп призвал закрыть USAID из-за коррупции и мошенничества.

USAID сообщило, что начинает процесс «сокращения персонала», в результате которого будет ликвидировано не менее 1600 должностей.