Последнее обновление: 26.02.2025 11:05

Средняя зарплата в Литве за 2024 год выросла на 10%

Средняя заработная плата в Литве за 2024 год увеличилась на €132 евро, или на 10,3%, и достигла €1407 нетто.

"Зарплаты "на руки" увеличились на десятую часть. Что касается годовой инфляции, в конце 2024 года она была несколько ниже, чем в конце 2023 года, поэтому реальный рост доходов в конце 2024 года был даже выше, чем в 2023 году", – сказала советник отдела статистики, анализа и прогнозирования Sodra Кристина Зитиките, которую цитируют литовские СМИ.

По данным Sodra, в 2024 году доходы от работы больше всего увеличились в сферах образования (20,7%) и здравоохранения (14%).

В секторах экономики, где работает наибольшее число застрахованных – в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности и строительстве – доходы в среднем выросли на 10%. Среди этих сфер выделяется сектор транспорта и логистики, особенно водители дальних рейсов, чья оплата труда увеличилась примерно на 18%, однако осталась довольно скромной – €1313 брутто.



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