В Конго неизвестная болезнь уже унесла жизни более 50 человек

Неизвестная болезнь унесла жизни более 50 человек на северо-западе Демократической Республики Конго.

Об этом сообщает AP.

Медицинский директор больницы Бикоро Регионального центра мониторинга Серж Нгалебато рассказал, что в большинстве случаев интервал между появлением симптомов и смертью составлял 48 часов.

Последняя вспышка в Демократической Республике Конго началась 21 января, и на данный момент зарегистрировано 419 случаев заболевания, в том числе 53 случая смерти.

По данным Африканского офиса ВОЗ, первая вспышка в городе Болоко началась после того, как трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов после появления симптомов геморрагической лихорадки.

По информации ВОЗ, в 2022 году количество таких вспышек в Африке выросло более чем на 60% за последнее десятилетие. Уже давно существуют опасения, что болезни передаются от диких животных к людям, которые их едят.

В ВОЗ сообщили, что после того, как 9 февраля в городе Бомате началась вторая вспышка нынешнего неизвестного заболевания, образцы от 13 пациентов были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго Киншасе для анализа.

Все образцы были отрицательными на Эболу или другие распространенные геморрагические лихорадки, такие как Марбургская. У некоторых из них был положительный результат теста на малярию.

В прошлом году было установлено, что еще одной загадочной гриппоподобной болезнью, которая убила десятки людей в другой части Конго, вероятно, является малярия.

Как сообщалось ранее, на юго-западе Демократической Республики Конго по меньшей мере 79 человек умерли от неизвестной болезни, симптомы которой напоминают грипп.