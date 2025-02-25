Украина получит от Литвы систему ПВО малой дальности

Литва вскоре передаст Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70. Об этом заявил 24 февраля президент страны Гитанас Науседа.

Как сообщает вещатель LRT, президент Литвы сделал это заявление во время своего визита в Киев, где он участвовал в Саммите в поддержку Украины.

"Литва, со своей стороны, уже имеет хорошие новости для Украины, и вскоре мы поставим системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70", – заявил он.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности RBS-70 помог украинским Силам обороны в августе 2023 года уничтожить российский Ка-52.

Дальность поражения воздушных целей для RBS-70 в варианте Mk 2 составляет до семи километров, а в варианте RBS-70NG – до девяти.

Особенностями этого комплекса является использование "холодного старта" для отстрела ракеты и "лазерной тропы" для наведения на цель.