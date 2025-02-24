Apple за 4 года инвестирует $500 млрд и наймет 20 тысяч сотрудников в США

Самая дорогая компания в мире Apple Inc. планирует инвестировать в американскую экономику $500 млрд и создать 20 тысяч новых рабочих мест в Штатах за ближайшие четыре года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Apple назвала это самым амбициозным инвестиционным планом в своей истории.

В частности, Apple вместе с партнерами намерена создать инновационную производственную площадку в Техасе, где будет производить сервера, поддерживающие технологии Apple Intelligence. Также компания создаст академию в штате Мичиган, где будет обучать сотрудников, занятых в производстве.

Apple удвоит средства своего фонда Advanced Manufacturing Fund, сейчас составляющие $5 млрд, и нарастит инвестиции в НИОКР на территории США. Компания также инвестирует в создание контента для Apple TV+ в 20 штатах.

Компания анонсировала масштабные расходы спустя несколько дней после встречи главного исполнительного директора Тима Кука с президентом Дональдом Трампом, после которой Трамп заявил, что Apple "инвестирует сотни миллиардов долларов". До этого он угрожал ввести пошлины на импорт товаров из Китая, где Apple производит значительную часть своей продукции.

Apple отметила, что является одним из крупнейших налогоплательщиков в США и что заплатила налоги на сумму свыше $75 млрд за последние пять лет, включая $19 млрд в 2024 году.

За последние 12 месяцев капитализация Apple выросла на 35,5%, до $3,69 трлн.