Последнее обновление: 24.02.2025 15:53

В Кобрине отключилась подстанция, оставив без электричества более 500 потребителей

В ночь на 24 февраля произошло аварийное отключение электроподстанции «Кобрин – Западная». Об этом сообщило МЧС Беларуси.

Согласно информации, в результате происшествия были обесточены 88 трансформаторных подстанций, 4 учреждения среднего образования и 5 учреждений дошкольного образования, объекты торговли, более 7 тысяч абонентов частного сектора.

«Котельная №1 КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» подключена от передвижных электрогенераторов мощностью 200 кВт и 120 кВт, подача теплоэнергии потребителям осуществляется. Уже восстановлено электроснабжение 4 школ, 5 детских садов, ОАО «Кобринагромаш». Остается без электроснабжения частный жилой сектор (более 500 абонентов)», - говорится в сообщении МЧС.

В город приехала районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, а также на место происшествия выехал начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф.

«Ведется мониторинг оперативной обстановки. Принимаются все необходимые меры для восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики», - заверяет МЧС.

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