Департамент Маска вводит отчетность федеральных служащих о проделанной работе

Американский миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности правительства (DOGE), потребовал от федеральных служащих отчитываться о проделанной ими за неделю работе по электронной почте.

"В соответствии с указаниями президента все федеральные служащие вскоре получат электронное письмо с просьбой отчитаться, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расцениваться как увольнение", - написал он в социальных сетях.

Инициатива Маска последовала за требованием президента США Дональда Трампа активизировать работу департамента.

"Илон отлично справляется с работой. Но мне бы хотелось, чтобы он начал действовать агрессивнее. Помните: нам нужно спасти нашу страну, а затем - сделать ее более процветающей, чем когда бы то ни было", - написал Трамп в соцсетях.

DOGE занимается оптимизацией работы федерального правительства США. В частности, пристальное внимание уделяется выявлению нерациональных расходов.