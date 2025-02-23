Китай запустил в космос новый спутник связи

Китай успешно вывел на орбиту Земли новый спутник связи Zhongxing-10R. Об этом сообщает CGTN.

Космический аппарат был выведен на заданную орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-3В» («Чанчжэн-3В»), которая стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в субботу в 20:11 по местному времени.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), главный государственный подрядчик страны в космической отрасли страны, объявила в социальных сетях, что спутник Zhongxing-10R, также известный как ChinaSat-10R, заменит ChinaSat-10, запущенный в 2011 году и предназначенный для предоставления услуг спутниковой связи пользователям в различных секторах китайской экономики, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации, энергетику, лесное хозяйство и земельные ресурсы.

Кроме того, новый спутник будет обслуживать страны и регионы китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Серия спутников ChinaSat, управляемая компанией China Satellite Communications (China Satcom), дочерней компанией CASC, как известно, предоставляет ряд коммуникационных услуг, включая телевизионное вещание, подключение к Интернету, радиопередачу, защищенную военную связь и мобильную спутниковую связь.

CASC пока не обнародовал годовые планы, но в этом году, как и в прошлом, Китай, как ожидается, снова попытается достичь цифры не менее 100 космических запусков.

Среди ранее объявленных планов на 2025 год – запуски пилотируемых миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» и грузового космического корабля «Тяньчжоу» на космическую станцию «Тяньгун», презентация новых коммерческих ракет серии «Чанчжэн» и многоразовых ракет.

Последней миссией стал 560-й полет ракет-носителей «Чанчжэн».