Нацбанк Беларуси внес изменения в операции с платежными карточками

Постановлением Нацбанка Беларуси № 28 от 4 февраля 2025 г. внесены изменения в Инструкцию об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование (инструкция).

Как сообщает пресс-служба регулятора, в инструкции конкретизированы вопросы компрометации карточек и платежных инструментов, обеспечивающих их использование, уточнен порядок блокировки (разблокировки) платежных инструментов, в том числе по причине компрометации. Также конкретизированы вопросы, касающиеся случаев признания операций с использованием карточек неавторизованными.

Инструкцией закреплено, что банки обязаны выпускать в обращение карточки на физических носителях только с чипом стандарта EMV. Кроме того, банки должны обеспечивать возможность использования многофакторной аутентификации держателей карточек при осуществлении операций в интернете.

Также предусмотрено, что для информирования клиента о проведенных с использованием карточки операциях банки должны будут предварительно получать согласие клиента на оказание такой услуги. При этом услуга информирования может оказываться с взиманием или без взимания вознаграждения (платы).

В соответствии с Инструкцией банки также обязаны будут сообщать клиентам об ограничении перечня, сумм и (или) количества операций, осуществляемых с использованием карточек, а также об изменении списка стран и регионов, в которых введены ограничения на использование карточек. В настоящее время такое информирование осуществляется банками на добровольной основе.

До заключения договора банк должен будет проинформировать клиента об уголовной ответственности за распространение реквизитов карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам (статья 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь ”Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов“). Это позволит повысить осведомленность клиентов, в том числе несовершеннолетних, о последствиях неправомерных действий с карточками.

Инструкция также дополнена нормой, в соответствии с которой банк-эмитент определяет порядок действий с найденными карточками, эмитированными этим банком. При определении указанного порядка действий банк-эмитент предусматривает блокировку таких карточек по своей инициативе как скомпрометированных.

В Нацбанке заверили, что внесенные в инструкцию изменения учитывают предложения граждан и банков.

Постановление вступит в силу с 22 мая 2025 г.