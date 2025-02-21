Почти половина американцев оказалась недовольна действиями Трампа

В оценке первого месяца президентства Дональда Трампа граждане США разделились почти поровну, однако тех, кто критикует его действия, несколько больше. Это следует из результатов опроса The Washington Post (WP) и Ipsos.

В целом поддерживают действия республиканца 43% американцев, а критикуют 48% респондентов. При этом решительно выступающих против политики Трампа больше, чем тех, кто ее решительно поддерживает (37 против 27%). Так, сторонники республиканца одобряют его миграционную политику и планы сокращения расходов, а недовольные новым курсом выражают опасения в связи с полномочиями бизнесмена Илона Маска сворачивать важнейшие государственные программы.

WP отмечает, что рейтинг Трампа по результатам этого опроса значительно выше, чем когда он покидал Белый дом в январе 2021 года (38%), и несколько лучше, чем в начале первого президентского срока.

Что касается конкретных сфер ответственности, большинство респондентов не поддерживают Трампа в способах управления экономикой (53 против 45%), примерно столько же (54%) не одобряют его управление федеральным правительством. Действия же республиканца в иммиграционной области поддерживают ровно половина опрошенных, а 48% не одобряют.

При этом 57% респондентов считают, что Трамп превысил свои полномочия в первый месяц президентства, в то время как 40% полагают, что он имеет право на подобные действия. Большинство опрошенных считают, что Верховный суд попытается остановить президента, если тот превысит полномочия, и более 80% думают, что в таком случае он должен подчиниться решению.

Около двух третей респондентов выразили мнение, что главе государства следовало бы получить одобрение конгресса, прежде чем заморозить финансирование программ, ранее одобренных конгрессменами и его предшественниками. А вот ответы на вопрос, обладает ли Трамп «остротой ума, необходимой для эффективной работы на посту президента», разделились почти поровну — 47% утвердительных против 50% отрицательных. Наименее популярным решением республиканца стало помилование осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Остается негативным и общее впечатление респондентов от экономики США, отмечает WP: так, 73% считают ее «не очень хорошей» или «плохой», 26% — «хорошей» или «отличной». Девять из десяти респондентов недовольны ценами на продукты питания, трое из четырех — на энергоносители, семеро из десяти — доходами среднего класса. Большинство опрошенных также негативно отозвались о безработице, которая в последние месяцы сохранялась на уровне 4%.

Опрос проводился по почте с использованием методов случайной выборки с 13 по 18 февраля среди 2,6 тыс. совершеннолетних жителей США. Общая погрешность результатов составляет 2,1 пункта. Вопросы о поддержке некоторых политических мер задавались случайной половине выборки (погрешность — 3 пункта).