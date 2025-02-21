Средняя зарплата в Польше в январе составила около €2037

В январе работники польских предприятий заработали на 9,2% больше, чем год назад.

По данным Главного статистического управления (GUS), средняя заработная плата в стране составила 8 тыс. 482,47 злотых (около €2037).

По словам экономиста PKO Bank Polski Уршули Крыньской, рост заработной платы в Польше остается довольно значительным.

«Особенно если учесть, что в этом году повышение минимальной заработной платы оказалось гораздо меньшим, чем в прошлом, когда минимальная зарплата выросла примерно на 20% в годовом исчислении. В этом году оно было ближе к 10%, так что в принципе, принимая во внимание эту менее активную динамику, можно сказать, что темпы роста заработной платы в экономике по-прежнему очень высокие и достаточно широкие, если говорить о секторах», - сказала Крыньская.

Данные Главного статистического управления также показывают, что в январе по сравнению с тем же месяцем 2024 года занятость на рынке труда сократилась на 0,9%.

Стоит отметить, что данные Главного статистического управления касаются компаний, в которых работает не менее 10 человек.